Грядущий iPhone 9 выпустят в пяти расцветках

Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), известный своими связями с цепочкой поставок производителей, поделился порцией предсказаний относительно будущих iPhone, которые Apple готовит к выпуску осенью.





Текущее поколение iPhone X предлагается в серебристом и сером вариантах. По мнению аналитика, новые модели в 2018 году получат дополнительные цветовые опции. Так, обновлённый iPhone X и его старший брат с 6,5-дюймовым OLED-дисплеем выйдут в белом, чёрном и золотистом корпусах, а 6,1-дюймовый iPhone c LCD-экраном — в целых пяти вариациях, включая красный, голубой, оранжевый, серый и белый.

Аналитик также ожидает цену для 6,5-дюймового iPhone X Plus порядка тысячи долларов, на уровне современной модели iPhone X, в то время как 6,1-дюймовый iPhone он оценивает в 700 долларов США.



Согласно более ранним слухам, в 2018 году Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,85 и 6,45 дюйма, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель. Все они получат безрамочный дизайн и функцию распознавания пользователя по лицу Face ID. Их анонс должен состояться в сентябре, на традиционном ежегодном пресс-мероприятии, посвящённом новому поколению iPhone.