Рассекречена цена первого смартфона LG с пятью камерами

Стали известны ориентировочные сроки выпуска и цена смартфона LG V40 ThinQ, пока не представленного производителем официально. Информацией поделился профильный ресурс PhoneArena.



LG V30

Основываясь на истории выхода LG V10, V20 и V30, источник прогнозирует анонс LG V40 ThinQ на выставке IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине. Презентация может состояться как 31 августа, так и немного позднее, в первую неделю сентября. Продажи должны начаться между 21 и 28 сентября.

Ориентировочная цена ожидается на уровне вышедшего в июне LG V35 ThinQ — 899 долларов США. Отметим, прошлогодний LG V30, дебютировавший на IFA 2017, стоил на момент начала продаж 799 долларов США.

Согласно более ранним слухам, LG V40 ThinQ под кодовым названием Storm может стать первым смартфоном от настолько крупного производителя, получившим сразу пять камер — двойную фронтальную и тройную основную.

Смартфон получит экран с вырезом в стиле iPhone X. Весь дизайн напоминает увеличенный LG G7. В основу ляжет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845. Также отмечается Hi-Fi-чип Quad DAC (четверной ЦАП, цифро-аналоговый преобразователь) и специальная кнопка для доступа к голосовому помощнику Google Assistant. Сканер отпечатков пальцев сохранится на задней панели.