Бюджетный безрамочник Nokia в неделе от анонса

Компания HMD Global представит смартфон Nokia X5 на мероприятии в Китае 11 июля 2018 года. Об этом свидетельствует рекламный постер, опубликованный на просторах китайской коммуникационной платформы Baidu Tieba.


Nokia X5 относится к среднему или даже начальному уровню, за пределами Китае он может выйти как Nokia 5.1 Plus. Смартфон получил безрамочный дизайн с вырезом экрана в стиле iPhone X и двойной камерой. По предварительным данным, цена на него в Китае может стартовать от 120 долларов США за версию с 32 ГБ встроенной флеш-памяти и от 150 за 64 ГБ.


Также источник сообщил, что HMD Global готовит флагманский смартфон на базе топового процессора Qualcomm Snapdragon 845. Возможно, им станет Nokia 9 с безрамочным дизайном без «брови», беспроводной зарядкой и камерой в стиле Lumia. В третьем квартале ожидается смартфон Nokia среднего уровня на базе Qualcomm Snapdragon 710.

Согласно более ранним утечкам, Nokia 5.1 Plus оснащается 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 х 1520 пикселей) с соотношением сторон 19:9, сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой на 13 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. Аппаратной основой стал неназванный восьмиядерный процессор MediaTek с тактовой частотой 2 ГГц, 3,4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.

Источник
Baidu Tieba
Теги
смартфон ANDROID Nokia HMD Nokia 5.1 Plus Nokia X5

Комментарии

Материалы по теме

Безрамочный смартфон Nokia 7 Plus выходит в России

29 марта

Помощневший Nokia 8 вышел в Европе

13 октября 2017

Смартфон Nokia X6 представлен официально

16 мая

Стеклянный Nokia 7 представлен официально

19 октября 2017

Стильный Nokia 5.1 представлен в Москве

29 мая

Ультрабюджетный Nokia 2 представлен официально

31 октября 2017
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Рассекречена цена первого смартфона LG с пятью камерами
Apple сняла на iPhone три красивых видео о любви к футболу
Nokia X6 начнут продавать за пределами Китая

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 129
Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 110
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 73
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 63
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Сравниваем три лучших смартфона 2018 года: Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 и Sony Xperia XZ2 48