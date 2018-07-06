Nokia X6 начнут продавать за пределами Китая

Компания HMD Global в ближайшее время начнёт международные продажи смартфона Nokia X6. Об этом сообщил ресурс MobileMagazinehk.

Nokia X6
Nokia X6

По данным источника, релиз в первом регионе за пределами Китая состоится 19 июля 2018 года. В этот день Nokia X6 выйдет в Гонконге, а затем и в других странах.

Международная версия получит название Nokia 6.1 Plus. При этом смартфон сохранит технические характеристики, но перейдёт на чистую версию Android, вместо фирменной оболочки для китайского рынка.

Напомним, Nokia X6 стал первым смартфоном HMD Global с безрамочным дизайном и вырезом экрана в стиле iPhone X. Он оснащается 5,8-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 16+5 Мп, фронтальной камерой тоже на 16 Мп.

Аппаратной платформой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточкам microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3060 мАч с быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge 3.0.

Интересно, что смартфон с таким названием уже выпускался. Оригинальный Nokia X6 дебютировал осенью 2009 года. Он позиционировался как музыкальный тачфон и работал на базе платформы S60 5th edition.

Источник
MobileMagazinehk
Теги
смартфон ANDROID Nokia HMD Nokia X6

Комментарии

Материалы по теме

Безрамочный смартфон Nokia 7 Plus выходит в России

29 марта

Помощневший Nokia 8 вышел в Европе

13 октября 2017

Смартфон Nokia X6 представлен официально

16 мая

Стеклянный Nokia 7 представлен официально

19 октября 2017

Стильный Nokia 5.1 представлен в Москве

29 мая

Ультрабюджетный Nokia 2 представлен официально

31 октября 2017
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Рассекречена цена первого смартфона LG с пятью камерами
Apple сняла на iPhone три красивых видео о любви к футболу
Бюджетный безрамочник Nokia в неделе от анонса

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 129
Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 110
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 73
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 63
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Сравниваем три лучших смартфона 2018 года: Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 и Sony Xperia XZ2 48