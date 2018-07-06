Урезанный флагман Galaxy S10 станет первым смартфоном Samsung с боковым сканером отпечатков пальцев

Компания Samsung Electronics собирается выпустить три модели в серии «юбилейных» флагманов Galaxy S10. Об этом сообщило корейское издание The Bell.

Moto Z3 Play
Moto Z3 Play

По данным источника, компания ещё не закончила проработку характеристик для всех моделей Galaxy S10. Совсем недавно компания решила добавить бюджетную модель к серии.

Самая младшая версия Galaxy S10 с кодовым названием Beyond 0 станет первым смартфоном Samsung со сканером отпечатков пальцев на боковой грани, как у Moto Z3 Play. Смартфон оснащается плоским экраном, без загнутых боков, как у старших версий, диагональ составит 5 дюймов. Также отмечается обычная одинарная камера.

Базовый смартфон Galaxy S10 с кодовым названием Beyond 1 и старшая версия Galaxy S10 Plus с кодовым названием Beyond 2 станут обладателями интегрированного в экран сканера отпечатков пальцев. Дисплей у них получит скруглённые кромки, диагональ составит 5,8 и 6,44 дюйма, соотвественно. В базовой модели основная камера будет двойной, а в версии Plus — тройной.

Samsung может представить свои новые флагманы на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, или на MWC 2019, в Барселоне с 25 по 28 февраля.

Источник
The Bell
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