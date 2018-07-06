Рассекречены характеристики тройной камеры Samsung Galaxy S10+

Энтузиасты с профильного немецкого ресурса AllAboutSamsung сумели раздобыть эксклюзивную информацию о камере старшей версии юбилейного флагмана Samsung.


Как ожидается, Galaxy S10+ станет первым смартфоном Samsung с тройной основной камерой. 12-мегапиксельный модуль с двойной апертурой (f1.5/f2.4), как у Galaxy S9, станет основным. Он будет дополнен широкоугольным модулем на 16 Мп с апертурой f/1.9 и углом обзора в 123 градуса. Завершит конструкцию модуль на 13 Мп с апертурой f/2.4.

Базовая версия Galaxy S10 также может получить ультраширокоугольный модуль вместо телефото, который используется в Galaxy Note 8 и Galaxy S9.

Для широкоугольного модуля не планируется автофокуса или оптической стабилизации изображения, совсем как во флагманах LG. Впрочем, AllAboutSamsung отмечает, что эти параметры ещё не финальные и к моменту релиза многое может измениться.

Источник
AllAboutSamsung
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