«Лопатофон» Xiaomi Mi Max 3 показали со всех сторон

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились живые фото и видео с готовящимся к выпуску смартфоном Xiaomi Mi Max 3, пока не представленным производителем официально.

Фотографии и видео подтвердили более ранние слухи. Смартфон, действительно, получит 6,9-дюймовый дисплей без выреза в стиле iPhone X с соотношением сторон 18:9. Основная двойная камера имеет разрешение 12+5 Мп, размер пикселя в главном сенсоре составляет 1,4 мк. Судя по всему, речь идёт о том же сенсоре Sony IMX363, что и в Xiaomi MI 8 с Mi MIX 2S. Также отмечается аккумулятор ёмкостью 5500 мАч. На задней панели можно заметить сканер отпечатков пальцев.

Согласно более ранним утечкам, Xiaomi Mi Max 3 базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 636, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Также ожидается версия Mi Max 3 Pro на основе Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Разрешение фронтальной камеры составит 8 Мп.

Смартфон работает на основе операционная система Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой MIUI 9. Размеры составляют 176,15 х 87,4 х 7,99 мм, а вес — 221 грамм. Ожидаемая цена стартует от 255 долларов США.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Max 3

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