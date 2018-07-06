Рассекречены цены на лучший смартфон Xiaomi

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску флагманском безрамочном смартфоне Xiaomi Mi Mix 3. Информацией о версиях и ценах поделился профильный ресурс AndroidPure.





По данным источника, компания планирует не только стандартную модель и версию в керамическом корпусе, но и вариант Ferrari Edition.





Одна из версий получит сканер отпечатков пальцев, интегрированный с дисплеем, второй вариант будет отличаться выдвижной камерой, как у выпущенного недавно Vivo Nex. Также одна из моделей получит аккумулятор на 3500 мАч, а вторая — 4000 мАч и быструю зарядку на 30 Вт.

Стандартная модель Xiaomi Mi Mix 3 выйдет с такими опциями:

6+64 ГБ — 510 долларов

6+128 ГБ — 555 долларов

8+128 ГБ — 600 долларов

8+256 ГБ — 645 долларов

Модель Xiaomi Mi Mix 3 с керамическим корпусом:

6+64 ГБ — 660 долларов

6+128 ГБ — 705 долларов

8+128 ГБ — 750 долларов

8+256 ГБ — 795 долларов

Как отмечает AndroidPure, разработка версии Xiaomi Mi Mix 3 Ferrari Edition пока ещё не завершена. Как и большинство флагманов 2018 года, Xiaomi Mi Mix 3 базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845. Поскольку Xiaomi Mi Mix 3 ожидается ближе к концу года, он может выйти уже на основе новейшей Android 9.0 P, которая сейчас находится в стадии тестирования.

Официальный дебют Xiaomi Mi Mix 3 может состояться в сентябре 2018 года.