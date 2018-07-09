Apple потроллила смартфоны без системы распознавания лица в новой рекламе

Компания Apple опубликовала на своём канале в YouTube новый рекламный видеоролик, посвящённый её флагманскому смартфону, iPhone X.


В видео высмеиваются смартфоны без системы аутентификации пользователей по лицу и продвигается система Face ID в iPhone X. По сюжету видео, пользователь смартфона пытается вспомнить созданный буквально сегодня утром пароль от мобильного банка, всё происходит в нервозной атмосфере на сцене перед зрителями.

Уже полностью отчаявшись, пользователь внезапно приходит в себя в кафе, достаёт iPhone X и смартфон идентифицирует его автоматически, просто по лицу. В результате, доступ к мобильному банку получен, пользователь спасён от позора и все счастливы. Ролик завершается слоганом «Твоё лицо — твой пароль».

Источник
Apple
Теги
смартфон Apple фейспалм iPhone X

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