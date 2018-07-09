Показан смартфон размером с клавиатуру Samsung Galaxy S9+

Французский дизайнер Пьеррик Ромёф (Perrick Romeuf) представил интересный концепт миниатюрного смартфона. Концепт под названием Minima предлагает удобную экранную клавиатуру при размерах с кредитку.


Когда пользователю надо набрать текст, клавиатура разворачивается почти на весь экран. По сути, пользователь получает тоже самое удобство, что и при наборе на большом смартфоне вроде iPhone 8 Plus или Samsung Galaxy S9+. Вся разница в том, что большой смартфон он бы держал вертикально, а Minima нужно развернуть горизонтально.


Согласно описанию, Minima должен базироваться на гибридной ОС, этакой смеси операционки для смарт-часов и обычных смартфонов. В результате, поддерживается основная функциональность смартфонов и обеспечивается корректная работа на небольшом дисплее.

Экран у смартфона выполнен в модном сейчас формате 18:9, диагональ составляет 3 дюйма. Привычные элементы управления Android расположены на боковых гранях. Также есть она камера сзади, слоты для SIM-карты и microSD, порт USB Type-C.

Источник
Behance
Теги
смартфон iPhone 8 Plus Samsung Galaxy S9+

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