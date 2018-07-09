Nokia покажет безрамочный бюджетник 11 июля

Компания HMD Global подтвердила дату следующего своего анонса в Китае. Приглашение было опубликовано в официальном аккаунте Nokia в Weibo, китайском аналоге Twitter.





Презентация состоится 11 июля 2018 года в Пекине. На мероприятии компания покажет новый смартфон серии Nokia X. Точную модель HMD не назвала. Предположительно, в этот день дебютирует смартфон Nokia X5.

Nokia X5 относится к среднему или даже начальному уровню, за пределами Китае он может выйти как Nokia 5.1 Plus. Смартфон получил безрамочный дизайн с вырезом экрана в стиле iPhone X и двойной камерой. По предварительным данным, цена на него в Китае может стартовать от 120 долларов США за версию с 32 ГБ встроенной флеш-памяти и от 150 за 64 ГБ.

Согласно более ранним утечкам, Nokia X5 или Nokia 5.1 Plus оснащается 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 х 1520 пикселей) с соотношением сторон 19:9, сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой на 13 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. Аппаратной основой стал неназванный восьмиядерный процессор MediaTek с тактовой частотой 2 ГГц, 3,4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.