Nokia покажет безрамочный бюджетник 11 июля

Компания HMD Global подтвердила дату следующего своего анонса в Китае. Приглашение было опубликовано в официальном аккаунте Nokia в Weibo, китайском аналоге Twitter.


Презентация состоится 11 июля 2018 года в Пекине. На мероприятии компания покажет новый смартфон серии Nokia X. Точную модель HMD не назвала. Предположительно, в этот день дебютирует смартфон Nokia X5.

Nokia X5 относится к среднему или даже начальному уровню, за пределами Китае он может выйти как Nokia 5.1 Plus. Смартфон получил безрамочный дизайн с вырезом экрана в стиле iPhone X и двойной камерой. По предварительным данным, цена на него в Китае может стартовать от 120 долларов США за версию с 32 ГБ встроенной флеш-памяти и от 150 за 64 ГБ.

Согласно более ранним утечкам, Nokia X5 или Nokia 5.1 Plus оснащается 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 х 1520 пикселей) с соотношением сторон 19:9, сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой на 13 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. Аппаратной основой стал неназванный восьмиядерный процессор MediaTek с тактовой частотой 2 ГГц, 3,4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Nokia HMD Nokia 5.1 Plus Nokia X5

Комментарии

Материалы по теме

Безрамочный смартфон Nokia 7 Plus выходит в России

29 марта

Помощневший Nokia 8 вышел в Европе

13 октября 2017

Смартфон Nokia X6 представлен официально

16 мая

Стеклянный Nokia 7 представлен официально

19 октября 2017

Стильный Nokia 5.1 представлен в Москве

29 мая

Ультрабюджетный Nokia 2 представлен официально

31 октября 2017
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Apple потроллила смартфоны без системы распознавания лица в новой рекламе
Показан смартфон размером с клавиатуру Samsung Galaxy S9+
Дизайн складного смартфона Sony показали на видео

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 133
Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 115
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 81
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 64
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 45