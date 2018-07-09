Samsung готовит полностью безрамочный премиальный смартфон

В сети появился рендер, на котором показано видение «конечного» дизайна флагманских смартфонов серии Samsung Galaxy S. Его опубликовал довольно известный китайский инсайдер под ником Ice Universe в своем аккаунте Twitter.







По данным источника, Samsung, в конце концов, может совсем избавиться от рамок вокруг дисплея в своих флагманах. На рендере показан смартфон, дисплей которого загибается на все четыре кромки корпуса. В Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus экран имеет скруглённые кромки с двух сторон.





Согласно последним утечкам, Galaxy S10 может сделать большой шаг к избавлению от кромок или выреза экрана в стиле iPhone X с помощью технологии израильского стартапа Mantis Vision. Эта компания совместно с Samsung разрабатывает камеру для трёхмерного распознавания лица, для которой не потребуется вырез экрана. Технологию могут вывести на рынок уже в Galaxy S10. Также «юбилейному» флагману предсказывают встроенный прямо в экран сканер отпечатков пальцев.

Samsung может представить свои новые флагманы на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, или на MWC 2019, в Барселоне с 25 по 28 февраля.