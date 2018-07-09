Флагманский Sony оказался тяжелее, чем смартфоны с 7000 мАч в аккумуляторе

До выхода премиального смартфона Sony Xperia XZ2 Premium осталось ждать совсем недолго. Ресурс PhoneArena обратил внимание на его важную особенность — смартфон оказался самым тяжёлым флагманом за последние несколько лет.





Согласно официальной спецификации, Sony Xperia XZ2 Premium весит 236 граммов. Если рассматривать актуальные в настоящее время модели, то настолько тяжёлых высококлассных смартфонов больше никто не выпускает. Ближе всего к рекорду Sony Xperia XZ2 Premium приблизился защищённый Samsung Galaxy S8 Active, который весит 208 граммов. На почётном третьем месте расположился iPhone 8 Plus с весом в 202 грамма.

Более того, Xperia XZ2 Premium оказался более увесистым, чем долгоиграющие смартфоны с аккумулятором ёмкостью 7000 мАч и выше. Например, Oukitel K8000 с батареей на 8000 мАч весит 232 грамма, а Doogee BL7000 с аккумулятором на 7060 мАч — 220 граммов.

Sony Xperia XZ2 Premium появится в продаже в США с 30 июля 2018 года по цене 999,99 доллара.