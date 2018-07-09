Россия сдала YotaPhone китайцам

Госкорпорация Ростех продала китайскому холдингу China Baoli свои 25,1% акций в Yota Devices, стоящей за созданием «российского» смартфона YotaPhone. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».


По данным источника, по состоянию 5 июля в документации China Baoli в числе акционеров Yota Devices уже отсутствует Ростеха, но отмечена Trinity World Management с долей 25,1%. Именно этой компании перешла доля Ростеха.

Напомним, на днях China Baoli впервые раскрыла данные о продажах третьего поколения YotaPhone. По состоянию на 31 марта 2018 года выручка достигла порядка 5,2 млн долларов США. Тем не менее убыток этого направления составил 15,1 млн долларов США. При этом компания не отчаивается и считает, что бренду требуется время для признания на рынке.

В качестве дополнительного канала распространения рассматривается государственное информационное агентство «Синьхуа». Предполагается, что смартфон могут начать раздавать подписчикам «Синьхуа» как платформу для показа рекламы и электронной коммерции.

На данный момент YotaPhone 3 продаётся через онлайн-магазин JD.com и розничную сеть Aisidi. YotaPhone 3 с 64 ГБ оценен примерно в 300 долларов, а YotaPhone 3 на 128 ГБ — в 556 долларов. Официальный дебют YotaPhone 3 состоялся в августе 2017 года в Пекине. Продажи в Китае начались в октябре.

Источник
Коммерсантъ
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