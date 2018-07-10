Производитель чехлов показал iPhone 9

Производители чехлов частенько становятся источником сведений о дизайне будущий смартфонов. На этот раз, рендер готовящегося к выпуску 6,1-дюймового iPhone в чехле от стороннего производителя опубликовал издание Forbes.





Рендер создан производителем Ghostek. По данным источника, смартфон при стоимости на уровне iPhone 8 обеспечит фанатам Apple безрамочный дизайн в стиле iPhone X и поддержку функции распознавания пользователя по лицу Face ID. При этом у смартфона отсутствует двойная основная камера, вместо этого на задней панели расположена обычная одинарная.

Размеры устройства составят 147,12 x 71,52 мм. Это слегка больше оригинального iPhone X. Впрочем, Apple извиняет выросшая диагональ до 6,1 дюйма. Также источник подтвердил использование LCD-экрана и отсутствие поддержки распознавания силы нажатия 3D Touch. При этом смартфон получит беспроводную зарядку, как и его старшие братья.

Согласно более ранним слухам, в 2018 году Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,85 и 6,45 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн и функцию распознавания пользователя по лицу Face ID. Их анонс должен состояться в сентябре, на традиционном ежегодном пресс-мероприятии, посвящённом новому поколению iPhone.