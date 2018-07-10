Юбилейный музыкальный смартфон Meizu 15 Plus уже можно купить в России

Компания Meizu объявила о начале продаж в России смартфона Meizu 15 Plus. Это флагманская модель в линейке музыкальных смартфонов, выпущенных к 15-летию компании.







Рекомендованная цена на Meizu 15 Plus составляет 45 990 рублей за версию 6+64 ГБ. Meizu 15 Plus со слегка уменьшенными рамками и без выреза экрана в стиле iPhone X имеет стандартное соотношение сторон дисплеев — 16:9.





Он получил 5,95-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и поддержкой режима Always On (всегда включенный дисплей), двойную основную камеру 20+12 Мп с поддержкой 3-кратного оптического зума и селфи-камеру на 20 Мп.

В основу лёг процессор Samsung Exynos 8895, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 3500 мАч, у основной камеры предусмотрен 3-кратный оптический зум.

За звук отвечают флагманский аудиочип Cirrus Logic Smart Hi-Fi CS47L89-CWZR, встроенный «шумодав» Forte Media, а также чип SmarPA Cirrus Logic CS35L35 для улучшения звучания через внешние стерео-динамики.

Смартфон работает под управлением уже несколько устаревшей операционной системы Android 7.1.2 Nougat с оболочкой Flyme OS 7.