Стодолларовый безрамочник Meizu M6T доступен за 10 990 рублей

Компания Meizu объявила о начале продаж в России смартфона Meizu M6T. Это доступная модель в модном сейчас безрамочном дизайне с двойной основной камерой.





В Китае Meizu M6T предлагается по цене 124 доллара США за 3+32 ГБ. В России рекомендованная цена на Meizu M6Т 2+16 ГБ составила 10 990 рублей, а M6Т 3+32 ГБ – 12 990 рублей. Цветовые варианты — чёрный, золотистый, красный и синий.





Смартфон оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 13+2 Мп и фронтальной на 8 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6750 с тактовой частотой 1,5 ГГц. Есть возможность расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.1 BLE, GPS+ГЛОНАСС. Смартфон работает под Android 7.0 Nougat с оболочкой Flyme OS 6.2.