Государство запретит роуминг внутри России

Сегодня, 10 июля 2018 года, Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об отмене роуминга по России. Депутаты проголосовали за него единогласно.





Проектом закона предполагается отменить различие тарифов на услуги связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте РФ. Его внесли на рассмотрение нижней палаты парламента депутаты от «Справедливой России». Изменения планируется внести в ст. 54 ФЗ «О связи».

Национальный роуминг в пояснительной записке авторы называют «архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности услуг связи на территории Российской Федерации».

Речь идет об отмене национального и внутрисетевого роуминга. Одним из положений законопроекта является то, что оплате абонентом не подлежат так называемые входящие телефонные звонки, за исключением заграничных телефонных звонков.