Государство запретит роуминг внутри России

Сегодня, 10 июля 2018 года, Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об отмене роуминга по России. Депутаты проголосовали за него единогласно.


Проектом закона предполагается отменить различие тарифов на услуги связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте РФ. Его внесли на рассмотрение нижней палаты парламента депутаты от «Справедливой России». Изменения планируется внести в ст. 54 ФЗ «О связи».

Национальный роуминг в пояснительной записке авторы называют «архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности услуг связи на территории Российской Федерации».

Речь идет об отмене национального и внутрисетевого роуминга. Одним из положений законопроекта является то, что оплате абонентом не подлежат так называемые входящие телефонные звонки, за исключением заграничных телефонных звонков.

Источник
Госдума
Теги
Россия сотовая связь роуминг госдума

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