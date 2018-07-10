Бюджетный безрамочник Nokia показали на видео

Ресурс TigerMobiles опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску бюджетного смартфона Nokia 5.1 Plus, который пока не был представлен официально. Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.


На рендерах и в ролике показан смартфон в модном сейчас безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X, двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели.


По данным источника, смартфон имеет диагональ дисплея около 5,7 дюйма. Размеры составляют 149,5 x 71,9 x 8 мм. Если учитывать выступ основной камеры, то толщина достигает 8,8 мм. Смартфон сочетает 3,5-мм разъём для наушников и порт USB Type-C.

Согласно более ранним утечкам, Nokia 5.1 Plus — это международная версия смартфона Nokia X5, чей дебют ожидается 11 июля в Китае. Цена на Nokia X5 в Китае может стартовать от 120 долларов США за версию с 32 ГБ встроенной флеш-памяти и от 150 за 64 ГБ.

Nokia X5 или Nokia 5.1 Plus оснащается 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 х 1520 пикселей) с соотношением сторон 19:9, сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой на 13 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. Аппаратной основой стал неназванный восьмиядерный процессор MediaTek с тактовой частотой 2 ГГц, 3,4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.

Источник
TigerMobiles
Теги
смартфон ANDROID Nokia HMD Nokia 5.1 Plus Nokia X5

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