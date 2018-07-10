«Убийца флагманов» OnePlus 6 прибывает в Россию

«Марвел-Дистрибуция» сообщила о скором начале официальных продаж смартфона OnePlus 6 в российских розничных сетях. Начиная с 13 июля 2018 года его станет можно купить в DNS, «Связном», МТС и М.Видео.





Напомним, в июле 2016 года «Марвел-Дистрибуция» заключила эксклюзивный договор и сейчас является единственным официальным поставщиком смартфонов и аксессуаров под брендом OnePlus на территории России и СНГ.





Новая модель будет доступна российским пользователям в трех модификациях: 6 + 64 ГБ, 8 + 128 ГБ и 8 + 256 ГБ, их стоимость составит 44990, 48990 и 54990 рублей соответственно. Цвет корпуса младшей версии — глянцевый чёрный, старшей – матовый чёрный, средняя (8 + 128 ГБ) будет представлена в обоих вариантах.

OnePlus 6 оснащается 6,28-дюймовым Optic AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9. Основная камера получила модули на 16 и 20 Мп, фронтальная камера — на 16 Мп. Предусмотрена функция разблокировки по лицу пользователя.

Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 оперативной и 64, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч с быстрой зарядкой Dash Charge. Задняя панель стеклянная, на ней расположен сканер отпечатков пальцев, есть возможность беспроводной зарядки. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo с оболочкой OxygenOS 5.1.