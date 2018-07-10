Раскрыты подробности лучшего смартфона ZTE

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску флагманского смартфона Nubia Z18, пока не представленного ZTE официально.





В бенчмарке модель указана под номером NX606J, ранее она уже появлялась в AnTuTu и на сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA. Данные из базы данных бенчмарка подтверждают процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 8.0 Oreo. В одноядерном тесте он набрал 2344 балла, а в многоядерном — 8933 балла.

Согласно более ранним утечкам, ZTE Nubia Z18 оснащается 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), основной двойной камерой с главным сенсором на 24 Мп и фронтальной на 8 Мп. Аппаратной основой станет процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти в одной модели, 8+128 ГБ — в другой модели. Аккумулятор обладает ёмкостью 3350 мАч.