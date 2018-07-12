Названы все новинки Apple на 2018 год

Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), известный своими связями с цепочкой поставок производителей, опубликовал большой прогноз на новые продукты Apple на остаток 2018 года. Он ожидает обновления для iPhone, iPad, Mac mini, MacBook Pro, iMac и Apple Watch.





Осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускореный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычную одинарную.

Компания работает над двумя новыми моделями iPad Pro — диагональю 11 и 12,9 дюйма. Они станут безрамочными как iPhone X, лишатся домашней кнопки и сканера отпечатков пальцев Touch ID, но получат Face ID.

Также обновят Mac mini, впервые более чем за три с половиной года. Mac mini получит новый процессор, предусмотрены ли другие изменения, пока неясно.

MacBook и MacBook Pro ожидается апгрейд процессоров. Ещё выйдет бюджетный ноутбук на замену текущему MacBook Air. Это может быть удешевлённая версия 12-дюймового MacBook.

Моноблок iMac получит улучшенный дисплей и новые процессоры.

Следующие Apple Watch выйдут в двух версиях с увеличенным экраном. Размеры составят 1,57 дюйма (39,9 мм) и 1,78 дюйма (45,2 мм), примерно на 15% больше современных моделей. Не уточняется, будет ли достигнут прирост за счёт уменьшения рамок или размер самих часов увеличится.

В третьем квартале начнётся массовое производство новых AirPods и станции беспроводной зарядки AirPower. Продажи запустят в конце осени. Для AirPower это больше чем через год после анонса в прошлом сентябре.