Смартфоны Huawei смогут зарядиться на 100% за полчаса

В сети появились подробности о новом зарядном устройстве для смартфонов Huawei. Зарядник с модельным номером HW-100400C00 проходит сертификацию китайского центра сертификации 3C (China Quality Certification Center).





Его производителем стала компания Yada Electronics. Гаджет получил мощность 40 Вт (10В х 4А). Это намного больше быстрого зарядника на 22 Вт у современных флагманских смартфонов Huawei P20.

Новый Huawei Super Charge 40W сможет зарядить до 90% за 30 минут, а до полного заряда уйдёт чуть больше получаса. Для сравнения, технология Qualcomm Quick Charge 3.0 обеспечивает за полчаса заряд на 50% или даже меньше.

Такой зарядник может появиться уже у смартфонов серии Mate 20, чей дебют ожидается в октябре 2018 года.