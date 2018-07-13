«Пугающий» смартфон Huawei показался лицом

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась новая живая фотография готовящегося к выпуску смартфона Honor Note 10 от Huawei, который пока не был представлен официально.


На прошлой неделе в сети уже появилась фотография смартфона сзади, а теперь он показан спереди. На фото виден смартфон с безрамочным дизайном и без выреза экрана в стиле iPhone X.

Не так давно Чжао Минг (Zhao Ming), глава подразделения Honor, пообещал выпуск «очень пугающих» продуктов и технологий, первым из которых должен стать именно смартфон Honor Note 10, над разработкой которого компания трудилась целых два года.

Согласно более ранним утечкам, Honor Note 10 заключён в металлический корпус, выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне с двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Фронтальная камера также может оказаться двойной.

Смартфон оснащается 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2K, двойной основной камерой на 16 Мп, фирменным процессором Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также монструозным аккумулятором на 6000 мАч. Предусмотрена поддержка технологии графического ускорения GPU Turbo.

Официальный дебют нового Huawei Honor Note может состояться в июле или августе 2018 года. Впрочем, точный срок релиза пока не объявлен.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Huawei Huawei Honor Note 10

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