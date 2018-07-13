Новые iPhone сравнили с iPhone X на видео

В сети появилась пара роликов со сравнением макетов новых моделей iPhone, ожидающихся к выпуску осенью. Их опубликовал журналист Лоренц Келлер (Lorenz Keller) из Швейцарии в своём аккаунте в Twitter.


Макеты были распечатаны на 3D-принтере латвийским дизайнером Бенджамином Гескиным (Benjamin Geskin), известным подобными работами.

Ролики показывают самую бюджетную модель линейки, iPhone 9, и iPhone X Plus в сравнении с текущим iPhone X и iPhone 6. iPhone 9 при безрамочном дизайне получит одинарную основную камеру, а 6,5-дюймовый iPhone X Plus — двойную или даже тройную.

Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычную одинарную.

Источник
PhoneArena
Теги
смартфон Apple iPhone X iPhone 2018 iPhone 9

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