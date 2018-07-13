Эксперты назвали самые сбойные смартфоны

Специалисты компании Blancco опубликовали результаты исследования по безопасности и беспроблемности смартфонов в первом квартале 2018 года. Среди платформы Android самыми проблемными и сбойными оказались смартфоны Samsung, рейтинг сбоев у них достиг 27,4%.


На втором месте расположились смартфоны Xiaomi с рейтингом 14,2%, а на третьем — Motorola с 9,6%. Смартфоны с Android страдают от проблем с производительностью, камерой, микрофоном, а также в связи с разрядкой аккумулятора. В первом квартале 2018 года 34% смартфонов на Android имели проблемы с производительностью, тогда как в аналогичном периоде 2017 года этот показатель достигал только 10%.


Самым проблемным у Apple стал смартфон iPhone 6 с 22%, на втором месте расположился iPhone 6s с 16%. Эксперты отмечают, что оба этих смартфона имеют ряд проблем с сенсорным экраном, внезапным его отключением или серыми полосами. Больше всего проблем у смартфонов Apple вообще наблюдается с подключением по Bluetooth и Wi-Fi, а также производительностью.



Источник
Blancco
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