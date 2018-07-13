Ритейлер рассекретил Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite до анонса

Польский онлайн-ритейлер X-Kom опубликовал у себя на сайте подробности о смартфонах Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite, которые пока не были представлены официально.



Xiaomi Mi A2 представляет собой международную версию на базе Android One китайской модели Mi 6X, дебютировавшей в апреле этого года. По техническим характеристикам главное отличие сводится к Android One вместо фирменной оболочки MIUI.


Смартфон заключён в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Он оснащается дисплеем диагональю 5,99 дюйма с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), основной двойной камерой 12+20 Мп и фронтальной камерой на 20 Мп. В его основу лёг восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 или 6 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3010 мАч и возможностью быстрой зарядки.

Xiaomi Mi A2 Lite может оказаться международной версией Redmi 6 Pro. Он оснащается дисплеем диагональю 5,84 дюйма с разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей), основной двойной камерой 12+5 Мп и фронтальной камерой на 5 Мп. В его основу лёг восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч.

У X-Kom смартфон Xiaomi Mi A2 предлагается по цене порядка 350 долларов за 4+32 ГБ, 376 долларов за 4+64 ГБ и 430 долларов за 6+128 ГБ. Xiaomi Mi A2 Lite оценен в 282 доллара за 4+64 ГБ.

Официальный дебют Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite должен состояться 24 июля 2018 года.

Источник
X-Kom
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Android One Xiaomi Mi A2

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