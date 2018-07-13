Самый безрамочный смартфон Xiaomi показали на видео

В сети появилась возможность ознакомиться с дизайном готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi Mix 3, пока не представленного производителем. Реалистично отрисованные рендеры и видеоролик опубликовал канал Science and Knowledge на YouTube.





Конечно, это лишь концепт, созданный на основе последних утечек, в том числе, живых фото. Тем не менее, он позволяет получить представление о будущей новинке.





Смартфон должен получить почти безрамочный дизайн, без вырезов в стиле iPhone X или широкой полосы под экраном, как это было у предшественников. По слухам, соотношение дисплея к площади передней панели может достигать 99%. Фронтальную камеру пришлось из-за этого вынести в выдвижной модуль, как у Vivo NEX. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в экран.





Согласно более ранним утечкам, Xiaomi Mi Mix 3 оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением (2960 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18,5:9, выдвижной фронтальной камерой на 23 Мп и тройной основной камерой разрешением до 40 Мп. Аппаратной основой должен стать топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и от 64 до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Поскольку Xiaomi Mi Mix 3 ожидается ближе к концу года, он может выйти уже на основе новейшей Android 9.0 P, которая сейчас находится в стадии тестирования.