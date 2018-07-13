Мощный смартфон Xiaomi Beryllium показан на видео

В сети появилось видео, на котором показан флагманский смартфон Xiaomi под кодовым названием Beryllium, пока не представленный производителем официально. Ролик опубликовал профильный ресурс SlashLeaks, специализирующийся на сборе самых разнообразных утечек.





Xiaomi Beryllium может оказаться первым смартфоном под маркой Pocophone. Предположительно, он выйдет под названием Pocophone F1. Смартфон выполнен в безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X и соотношением сторон 18:9. На задней панели расположена двойная камера с вертикальной организацией, а вот сканера отпечатков пальцев не заметно.

Смартфон оснащается Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Он работает на Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч.