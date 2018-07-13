Российские бюрократы рассекретили смартфон Яндекса

Компания Яндекс готовит к выпуску собственный смартфон под названием Яндекс.Телефон. Запись о нём уже появилась на сайте Евразийской экономической комиссии в разделе с заунывным названием «Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих».





В карточке устройства указано, что это смартфон Яндекс.Телефон торговой марки «Яндекс» с модельным номером YNDX-000SB. В качестве изготовителя указана компания Yandex Services, зарегистрированная в Швейцарии. Ранее она же подавала аналогичную заявку на Яндекс.Станцию, которая стала первым аппаратным продуктом Яндекса.

Характеристики будущего Яндекс.Телефона на сайте ЕЭК, традиционно, не раскрываются, однако получение сертификации указывает на довольно скорый выпуск.