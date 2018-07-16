Microsoft пообещала выпустить фирменный Android-смартфон

Судя по всему, компания Microsoft может в ближайшее время представить серию смартфонов под собственным брендом на базе операционной системы Android. Об этом упомянул в разговоре с журналистом один из сотрудников компании.



Сотрудник фирменного магазина Microsoft Store заявил, что команда инженеров компании активно работает над «новой линейкой телефонов». Причём смартфоны не станут частью серии Lumia и не получат мобильной платформы Windows 10 Mobile.

Новые смартфоны будут продаваться в Microsoft Store и будут работать под управлением ОС Android. Пока неясно, будет ли среди них представлен смартфон Surface, о котором слухи ходят уже не один год.