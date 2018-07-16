iPhone выжил после падения из биплана на высоте 305 метров

Иногда обычные смартфоны показывают чудеса выносливости, даже без брутальных корпусов с заклёпками и заявленного соответствия военным стандартам прочности. Недавно подобный случай произошёл с iPhone 7 Plus, упавшем с вершины самого высокого в мире аттракциона категории Swing ride.

Девушка из Турции по имени Джансель Йылдырым (Cansel Yildirim) снимала видео на аттракционе StarFlyer во Флориде, высота которого составляет около 137 метров. Внезапно она его уронила. Смартфон продолжил съёмку видео в полёте и на земле, пока владелица не нашла аппарат. По её словам, смартфон оказался в почти идеальном состоянии после приземления, несмотря на отсутствие защитного чехла

Второй случай произошёл в Огайо. Пара подруг отправились в полёт на старом биплане и на высоте около 305 метров одна из них упустила iPhone от порыва ветра. После приземления они включили функцию «Найти мой iPhone» и со второй попытки смогли отыскать смартфон в высокой траве. Он оказался не только рабочим, но и «без единой царапины».

Источник
ClickOrlando
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