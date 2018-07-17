Всю линейку iPhone 2018 года сравнили на фото

В сети появилась живая фотография фронтальных панелей трёх новых iPhone, которые Apple готовит к выпуску в 2018 году. Фото поделился латвийский дизайнер Бенджамин Гескин (Benjamin Geskin), дополнивший её сравнительным рендером этих смартфонов, созданным на основе фотографии.





Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычную одинарную.





На фото и рендерах можно сравнить размеры iPhone X, iPhone 9 и iPhone X Plus. Также можно заметить, что 6,1-дюймовый iPhone 9 имеет более толстые рамки вокруг дисплея.



