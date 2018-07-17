К осени большинство смартфонов станет безрамочным

В третьем квартале 2018 года уже 66% всех продаваемых в мире смартфонов станут безрамочными, с соотношением сторон 18:9 или со сходными пропорциями. Об этом сообщила аналитическая компания IHS Markit.





Сейчас уже почти каждый производитель смартфон представил свою безрамочную модель, а часто, и не одну. Согласно данным аналитиков, внедрение безрамочного дизайна ещё больше ускорится во второй половине года. Для сравнения, в третьем квартале 2017 года доля безрамочных смартфонов составляла только 10%.

Таким образом, через пару лет купить смартфон со стандартным сейчас экраном 16:9 может оказаться не так-то просто. Как отмечают аналитики, переход на новый форм-фактор усилит спрос на смартфоны в 2019 году.