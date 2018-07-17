Раскрыта внешность iPhone 9 Plus

Производители чехлов частенько становятся источником сведений о дизайне будущий смартфонов. На этот раз, рендер готовящегося к выпуску 6,5-дюймового iPhone в чехле от китайского производителя Sanfeng опубликовал ресурс GizmoChina.





Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычную одинарную.





Производитель чехла называет самый большой iPhone в истории не iPhone X Plus, а iPhone 9 Plus. Дизайн модели совпадает с iPhone X, включая экран с тонкими рамками и вырез для датчиков и фронтальной камеры. Смартфон оснащается массивным 6,5-дюймовым OLED-дисплеем, его размеры составляют 157,5 x 77,4 x 7,7 мм.





Как и у iPhone X, кнопка включения расположена на правой стороне, а на левой расположен переклю­чатель «Звонок/Бесшумно» и кнопки регулировки звука. Нижняя кромка на рендерах не видна, но на ней должны расположиться двойная решётка динамика и разъём Lightning. Ряд слухов обещал iPhone 9 Plus тройную основную камеру, но на рендере показана двойная.