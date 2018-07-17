Раскрыта внешность iPhone 9 Plus

Производители чехлов частенько становятся источником сведений о дизайне будущий смартфонов. На этот раз, рендер готовящегося к выпуску 6,5-дюймового iPhone в чехле от китайского производителя Sanfeng опубликовал ресурс GizmoChina.


Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычную одинарную.


Производитель чехла называет самый большой iPhone в истории не iPhone X Plus, а iPhone 9 Plus. Дизайн модели совпадает с iPhone X, включая экран с тонкими рамками и вырез для датчиков и фронтальной камеры. Смартфон оснащается массивным 6,5-дюймовым OLED-дисплеем, его размеры составляют 157,5 x 77,4 x 7,7 мм.


Как и у iPhone X, кнопка включения расположена на правой стороне, а на левой расположен переклю­чатель «Звонок/Бесшумно» и кнопки регулировки звука. Нижняя кромка на рендерах не видна, но на ней должны расположиться двойная решётка динамика и разъём Lightning. Ряд слухов обещал iPhone 9 Plus тройную основную камеру, но на рендере показана двойная.

Источник
GizmoChina
Теги
смартфон Apple iPhone iPhone 2018 iPhone 9 Plus

Комментарии

Материалы по теме

Apple представила iOS 12

4 июня

Apple сняла на iPhone три красивых видео о любви к футболу

6 июля

Caviar запускает пасхальный iPhone X Фаберже с Папой Римским и Христом

5 апреля

Новый смартфон Apple сравнили с iPhone X

4 июля

Трио следующих iPhone показали на видео

19 июня

Что нового в публичной бета-версии iOS 12

26 июня
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
К осени большинство смартфонов станет безрамочным
Всю линейку iPhone 2018 года сравнили на фото
Объявлена российская цена смартфона Nokia 5.1

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 134
Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 118
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 83
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 64
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 45