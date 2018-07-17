Объявлена российская цена смартфона Nokia 5.1

Компания HMD Global сообщила о скором начале продаж в России смартфона Nokia 5.1. Эта модель приходит на смену прошлогоднему Nokia 5.


Nokia 5.1 заключается в корпус из алюминия 6000 серии. Экран Nokia 5.1 на 0,33 дюйма больше экрана предыдущей модели, при том, что корпус устройства стал на 2 миллиметра уже.


Смартфон оснащается экраном диагональю 5,5 дюйма, разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, сканером отпечатков пальцев на задней панели, основной камерой на 16 Мп, фронтальной на 8 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P18, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2970 мАч.

Смартфон работает на Android One (Oreo), планируется обновление до Android P. Предусмотрена поддержка NFC, и в том числе технологии оплаты Google Pay.

Смартфон Nokia 5.1 поступит в продажу 25 июля по рекомендованной розничной цене 13 990 рублей.

Источник
Nokia
Теги
смартфон ANDROID Россия Nokia HMD Nokia 5.1

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