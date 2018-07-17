Документация Samsung показала гибкий смартфон

Компания Samsung оформила патент на гибкий смартфон и принципы его работы. Ранее в сети неоднократно появлялись слухи о складном смартфоне под названием Samsung Galaxy X. Вполне возможно, в патенте отражён его примерный дизайн.

Он показывает смартфон, складывающийся как раскладушка, только вместо экрана и клавиатуры всю внутреннюю поверхность занимает один сплошной дисплей. В разложенном состоянии он целиком доступен для использованием. Но как только устройство сгибается, даже немного, нижняя часть экрана отключается и примерно 40% всей площади дисплея остаются «в работе».

Специальный сенсор отслеживает угол сгиба, скорость, положение и время сгиба. Механизм сгиба позволяет зафиксировать экран под углом. При касании пользователем задней поверхности смартфона, включит часть дисплея, если оказывается дальнейшее давление — включается весь экран.

Как ожидается, складной смартфон Samsung Galaxy X может дебютировать на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, или на MWC 2019 с 25 по 28 февраля в Барселоне.

Источник
LetsGoDigital
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