Объявлена российская цена рекордно безрамочного флагмана Vivo

Компания Vivo объявила о скором начале продаж в России смартфона Vivo Nex. Это мощная модель, в которой дисплей занимает 91,24% площади лицевой панели. Также нельзя не отметить выдвигающуюся фронтальную камеру и интегрированный прямо в экран сканер отпечатков пальцев.


На самом деле, под называнием Vivo Nex представлены модели Nex Ultimate (Nex S) и просто Nex, они отличаются только процессором и объёмом памяти. В России станет доступна более мощная версия Ultimate.


Смартфон оснащается 6,59-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2316 x 1080 пикселей), фронтальной камерой на 8 Мп и двойной основной камерой на 12+5 Мп. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч.

Смартфон работает на базе Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой Funtouch OS 4.0. Размеры составляют 162 х 77 х 7,98 мм, а вес — 199 граммов.

С 26 июля 2018 года смартфон Vivo Nex будет доступен для предзаказа. Старт продаж запланирован на 5 августа. Рекомендованная розничная цена смартфона составит 46 990 рублей.

Источник
Vivo
Теги
смартфон ANDROID Россия Vivo Vivo NEX

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