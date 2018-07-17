Дизайн огромного Xiaomi Mi Max 3 полностью рассекречен

В сети появились официальные рендеры готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi Max 3, пока не представленного производителем официально. Их опубликовал сам Ли Бин (Lin Bin), президент компании Xiaomi, в своем аккаунте в Weibo, китайском аналоге Twitter.

Ранее Xiaomi уже объявила дату анонса Mi Max. Смартфон представят на мероприятие в Китае 19 июля 2018 года.

Смартфон заключён металлический корпус и имеет безрамочный дизайн без выреза экрана в стиле iPhone X. Он получит внушительный 6,9-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей). Также он станет первым представителем серии с двойной камерой. Основная камера 12+5 Мп получит сенсор Sony IMX363 в качестве основного. Такой же сенсор используется во флагманских Xiaomi Mi 8 и Mi MIX 2S.

Также отмечается фронтальная камера на 8 Мп, восьмиядерный процессор Snapdragon 636 с тактовой частотой 1,8 ГГц, опции оперативной памяти 3, 4 и 6 ГБ, накопители на 32, 64 и 128 ГБ, аккумулятор на 5500 мАч, операционная система Android 8.1 Oreo. Размеры составляют 176,15 х 87,4 х 7,99 мм, а вес — 221 грамм.



Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Max 3

Комментарии

Материалы по теме

Xiaomi показала смартфон Redmi 6 Pro

21 июня

Бюджетный безрамочник Xiaomi Redmi S2 представлен официально

10 мая

Дебют Xiaomi Redmi 6 Pro: старая модель + экран с «чёлкой»

25 июня

Премиальный Xiaomi Mi 8 Explorer Edition получил сканер отпечатков пальцев прямо в экране

31 мая

Самый безрамочный смартфон Xiaomi показали на видео

13 июля

Смартфон Xiaomi Mi 6X представлен официально

25 апреля
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
К осени большинство смартфонов станет безрамочным
Всю линейку iPhone 2018 года сравнили на фото
Раскрыта внешность iPhone 9 Plus

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 134
Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 118
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 83
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 64
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 45