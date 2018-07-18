Флагман Honor с большим экраном показали вживую

В сети появились живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Honor Note 10 от Huawei, который пока не был представлен официально. Их опубликовал голландский ресурс TechTastic.





На фото смартфон расположен рядом с Nintendo Switch и можно оценить весь его «масштаб». Экран смартфона, действительно, огромен, а рамки вокруг дисплея — тонки. Несмотря на большую диагональ, смартфон выглядит компактнее, чем консоль с 6,2-дюймовым дисплеем.





Не так давно Чжао Минг (Zhao Ming), глава подразделения Honor, пообещал выпуск «очень пугающих» продуктов и технологий, первым из которых должен стать именно смартфон Honor Note 10, над разработкой которого компания трудилась целых два года.

Согласно более ранним утечкам, Honor Note 10 заключён в металлический корпус, выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне с двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Фронтальная камера также может оказаться двойной.

Смартфон оснащается 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2K, двойной основной камерой на 16 Мп, фирменным процессором Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также монструозным аккумулятором на 6000 мАч. Предусмотрена поддержка технологии графического ускорения GPU Turbo.

Официальный дебют нового Huawei Honor Note может состояться в июле или августе 2018 года. Впрочем, точный срок релиза пока не объявлен.