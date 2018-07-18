Объявлена цена мощного Huawei Nova 3

Компания Huawei объявила стоимость смартфона Nova 3. Он был анонсирован на прошлой неделе, но цена тогда не называлась.


Модель Huawei Nova 3 6+128 ГБ предлагается для заказа в Китае по цене около 446 долларов США.


Смартфон выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X. Он заключён в корпус с металлической рамкой и стеклянными панелями.


Huawei Nova 3 оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 19:5:9, сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой 16+24 Мп и двойной фронтальной 24+2 Мп. Аппаратной основой стал топовый процессор Huawei Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ.


Аккумулятор обладает ёмкостью 3750 мАч и поддерживает быструю зарядку. Предусмотрены две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi 8(02.11ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS, порт USB Type-C. Размеры составляют 157 х 73,7 х 7,3 мм, а вес — 166 граммов.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2. Поддерживается новая технология графического ускорения GPU Turbo.

Источник
Huawei
Теги
смартфон ANDROID Huawei Huawei Nova 3

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