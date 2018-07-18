Безрамочный Huawei Nova 3i с четырьмя камерами представлен официально

Компания Huawei представила смартфон Nova 3i. Он смартфон выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X и получил две двойных камеры.


Huawei Nova 3i стат первым смартфоном на базе нового процессора Kirin 710. Он оснащается тем же 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей), основная камера сочетает сенсоры на 16 и 2 Мп, фронтальная — 24 и 2 Мп. Опции памяти — 4+128 ГБ и 6+64 или 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3340 мАч.


Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS + ГЛОНАСС. Размеры составляют 157,6 х 75,2 х 7,6 мм, а вес — 169 граммов. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.2.

Huawei Nova 3i предлагается в чёрном, белом и синем цветовых вариантах по цене 297 долларов за 4+128 ГБ, 327 долларов за 6+64 ГБ. Продажи начнутся 8 августа.

Источник
Huawei
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