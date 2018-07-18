МТС назвал сбой в работе «штатным режимом»

Абоненты оператора МТС начали жаловаться на сбои связи. Проблемы начались утром 18 июля, они подтверждаются данными сервиса DownDetector.





Пользователи жаловались на проблемы с мобильной связью и интернетом. На данный момент больше всего жалуются абоненты МТС из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Южно-Сахалинска, Казани, Новосибирска, Ростове-на-Дону, Самары, Екатеринбурга и Уфы.

Интересно, что сам оператор МТС сбой в работе не подтвердил. Его представитель заявил: «Никакого сбоя не было. Некоторые пользователи могли испытывать краткосрочные проблемы в течение трех - четырех минут в связи с перенастройкой оборудования. Сеть работала и работает в штатном режиме».