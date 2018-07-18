Samsung раскритиковал медленный 4G в iPhone и сотрудников Apple в новой рекламе

Компания Samsung подлила масла в огонь конкуренции с Apple, выпустив новый рекламный ролик, в котором критикует флагманский iPhone X.

Действие ролика происходит в Genius Bar, специальной секции розничных магазинов Apple Store для бесплатных консультаций и технической поддержки. Там покупательница спрашивает у сотрудника Apple о скорости загрузки на iPhone X в сравнении с Galaxy S9. Сотрудник впадает в ступор и начинает выкручиваться.

В ответ на прямой вопрос: «То есть, у iPhone X не самая высокая скорость загрузки?» он отвечает: «Он быстрее, чем iPhone 8», на что следует возражение покупательницы: «Но не быстрее, чем Samsung Galaxy S9. Я думала, что это «смартфон будущего».

Отсутствие особо скоростного LTE у iPhone X не секрет, он проигрывает по поддерживаемым стандартам Samsung Galaxy Note8, Galaxy S8/S8+ и Galaxy S9/S9+. По теоретической скорости загрузки Galaxy S9 почти вдвое быстрее смартфона Apple. Заявленная скорость Galaxy S9 достигает 100 Мбит/с, а у iPhone X — 50 Мбит/с.