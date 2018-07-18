В сеть утекли характеристики и цена осеннего флагмана Sony

В сети появились подробности о новом флагманском смартфоне Xperia XZ3, который компания Sony готовит к скорому выпуску. Они появились на сайте британского ритейлера мобильных аксессуаров MobileFun.





Если описание смартфона на сайте ритейлера верное, то недавние слухи о четырёх камерах не оправдались. Смартфон получил безрамочный дизайн с обычной одинарной селфи-камерой и двойной основной.

Смартфон оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей), двойной основной камерой 19+12 Мп и фронтальной камерой на 13 Мп. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3240 мАч.

MobileFun уже позволяет сделать предварительный заказ Sony Xperia XZ3 за 995 доллара США, включая налоги.

Компания Sony уже подтвердила пресс-мероприятие 30 августа, к открытию выставки IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине. В этот день ожидается анонс Xperia XZ3, Xperia XZ3 Compact и Xperia XZ3 Premium.