Xiaomi Mi Max 3 сравнили с предшественником на фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась живая фотография, на которой сравнивается готовящийся к выпуску смартфон Xiaomi Mi Max 3 со своим предшественником, моделью Xiaomi Mi Max 2.





Разница между смартфонами бросается в глаза. При почти одинаковых габаритах, дисплей новинки заметно больше благодаря тонким рамкам. Размеры Xiaomi Mi Max 2 составляют 174,1 x 88,7 x 7,6 мм при диагонали экрана 6,44 мм. По данным китайского регулятора TENAA, Mi Max 3 имеет габариты 176,2 x 87,4 x 8 мм. При этом ожидается экран диагональю 6,9 дюйма.

Ранее Xiaomi уже объявила дату анонса Mi Max. Смартфон представят на мероприятие в Китае 19 июля 2018 года.

Смартфон заключён металлический корпус и имеет безрамочный дизайн без выреза экрана в стиле iPhone X. Он получит внушительный 6,9-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей). Также он станет первым представителем серии с двойной камерой. Основная камера 12+5 Мп получит сенсор Sony IMX363 в качестве основного. Такой же сенсор используется во флагманских Xiaomi Mi 8 и Mi MIX 2S.

Также отмечается фронтальная камера на 8 Мп, восьмиядерный процессор Snapdragon 636 с тактовой частотой 1,8 ГГц, опции оперативной памяти 3, 4 и 6 ГБ, накопители на 32, 64 и 128 ГБ, аккумулятор на 5500 мАч, операционная система Android 8.1 Oreo. Размеры составляют 176,15 х 87,4 х 7,99 мм, а вес — 221 грамм.