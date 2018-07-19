HTC попытается спастись выпуском игрового смартфона

Компания HTC может выпустить свою модель игрового смартфона. На это намекнул глава тайваньского подразделения HTC во время пресс-конференции, посвящённой запуску специального издания HTC U12+ Mayday.


По словам топ-менеджера, HTC в будущем начнёт сотрудничать с производителями мобильных игр. На данный момент всё находится на начальном этапе. Специалисты ожидают выход первого игрового смартфона HTC не раньше 2020 года. Также HTC планирует выпустить новые смартфоны в третьем и четвёртом квартале 2018 года.

Отметим, что после успеха Razer Phone в 2017 году, всё больше производителей направляют своё внимание на игровой сегмент смартфонов. Xiaomi Black Shark и Nubia Red Magic уже доступны в магазинах, а ASUS ROG Phone ещё только был представлен в июне.

Источник
GizmoChina
Теги
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