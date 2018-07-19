Huawei уточнил, когда смартфоны получат функцию ускорения игр

Компания Huawei официально назвала модели смартфонов, которые получат обновление с технологией графического ускорения GPU Turbo, а также сроки релиза.





Напомним, Huawei весной рассказала о том, что работает над «пугающей» технологией, которая станет настоящим прорывом в области смартфонов и будет внедрена совсем скоро. Как оказалось, речь идёт о технологии графического ускорения GPU Turbo. Первым смартфоном с GPU Turbo стала модель Honor Play. Поскольку GPU Turbo работает на программном уровне, технология станет доступна и на ранее вышедших продажу смартфонах.

Как обещает производитель, GPU Turbo увеличивает производительность графического процессора в смартфонах на 60% и снижает энергопотребление на 30%.

Итак, список грядущих обновлений такой:

Huawei Mate 10, Mate Pro, Mate RS, Huawei P20 и P20 Pro: август 2018; Европа, Россия, Азиатско-тихоокеанский регион, Средний Восток, Африка

Huawei P20 Lite: сентябрь 2018; Европа, Азиатско-тихоокеанский регион, Средний Восток, Африка

Huawei Mate 10 Lite, Nova 2i, Huawei P Smart, Huawei Y9 2018: сентябрь 2018; по всему миру

Huawei P10 и P10 Plus, Huawei Mate 9 и Pro: ноябрь 2018; по всему миру