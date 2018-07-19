Смартфон Nokia X6 выходит за пределы Китая

Компания HMD Global официально объявила, что смартфон Nokia X6 выйдет за пределы Китая под названием Nokia 6.1 Plus. Первым регионом, где появится международная версия смартфона станет Гонконг.


Технические характеристики Nokia 6.1 Plus совпадают с Nokia X6, только в качестве программной платформы используется чистая версия Android 8.1 Oreo, вместо фирменной оболочки для китайского рынка. Также сокращены опции памяти — Nokia 6.1 Plus предлагается в конфигурации 4+64 ГБ. Продажи стартуют 24 мюля 2018 года по цене около 292 долларов США.

Напомним, Nokia X6 стал первым смартфоном HMD Global с безрамочным дизайном и вырезом экрана в стиле iPhone X. Он оснащается 5,8-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 16+5 Мп, фронтальной камерой тоже на 16 Мп.

Аппаратной платформой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточкам microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3060 мАч с быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge 3.0.

Интересно, что смартфон с таким названием уже выпускался. Оригинальный Nokia X6 дебютировал осенью 2009 года. Он позиционировался как музыкальный тачфон и работал на базе платформы S60 5th edition.

Источник
Nokia
Теги
смартфон ANDROID Nokia HMD Nokia X6 Nokia 6.1 Plus

Комментарии

Материалы по теме

Безрамочный смартфон Nokia 7 Plus выходит в России

29 марта

Бюджетный безрамочник Nokia представлен официально

18 июля

Самый дешёвый смартфон Nokia уже можно купить в России

16 июля

Смартфон Nokia X6 представлен официально

16 мая

Стеклянный Nokia 7 представлен официально

19 октября 2017

Стильный Nokia 5.1 представлен в Москве

29 мая
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Google готовит замену Android и Chrome OS
Объявлена дата анонса «пугающего» смартфона Huawei
Samsung открыла предзаказ на новую версию Galaxy S9+

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 122
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 84
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 64
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 46
Лучшие недорогие смартфоны апреля 2018 года («серый» рынок) 39