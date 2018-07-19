Смартфон Nokia X6 выходит за пределы Китая

Компания HMD Global официально объявила, что смартфон Nokia X6 выйдет за пределы Китая под названием Nokia 6.1 Plus. Первым регионом, где появится международная версия смартфона станет Гонконг.





Технические характеристики Nokia 6.1 Plus совпадают с Nokia X6, только в качестве программной платформы используется чистая версия Android 8.1 Oreo, вместо фирменной оболочки для китайского рынка. Также сокращены опции памяти — Nokia 6.1 Plus предлагается в конфигурации 4+64 ГБ. Продажи стартуют 24 мюля 2018 года по цене около 292 долларов США.

Напомним, Nokia X6 стал первым смартфоном HMD Global с безрамочным дизайном и вырезом экрана в стиле iPhone X. Он оснащается 5,8-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 16+5 Мп, фронтальной камерой тоже на 16 Мп.

Аппаратной платформой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточкам microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3060 мАч с быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge 3.0.

Интересно, что смартфон с таким названием уже выпускался. Оригинальный Nokia X6 дебютировал осенью 2009 года. Он позиционировался как музыкальный тачфон и работал на базе платформы S60 5th edition.