Складной смартфон Samsung с 7-дюймовым дисплеем дебютирует в следующем году

В сети появились новые подробности о складном смартфоне, который компания Samsung Electronics готовит к выпуску. Ими поделилось издание Wall Street Journal со ссылкой на «осведомлённые» источники.





В 2019 году Samsung планирует представить смартфон с гибким складным дисплеем. Прототип под внутренним кодовым названием Winner имеет экран диагональю около 7 дюймов и в разложенном состоянии сравним по габаритам с небольшим планшетом.

В разложенном состоянии экран занимает почти всю переднюю поверхность. Складывается он вдвое, как бумажник. Также отмечается, что необычный смартфон стал в последнее время высшим приоритетом для Samsung, после того как продажи Galaxy S9 оказались на 20% хуже прошлогоднего флагмана, Galaxy S8.

Если смартфон окажется успешным, то масштабное производство может быть запущено ко второй половине 2019 года. Также складных смартфонов может оказаться целая линейка.