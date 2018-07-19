Складной смартфон Samsung с 7-дюймовым дисплеем дебютирует в следующем году

В сети появились новые подробности о складном смартфоне, который компания Samsung Electronics готовит к выпуску. Ими поделилось издание Wall Street Journal со ссылкой на «осведомлённые» источники.


В 2019 году Samsung планирует представить смартфон с гибким складным дисплеем. Прототип под внутренним кодовым названием Winner имеет экран диагональю около 7 дюймов и в разложенном состоянии сравним по габаритам с небольшим планшетом.

В разложенном состоянии экран занимает почти всю переднюю поверхность. Складывается он вдвое, как бумажник. Также отмечается, что необычный смартфон стал в последнее время высшим приоритетом для Samsung, после того как продажи Galaxy S9 оказались на 20% хуже прошлогоднего флагмана, Galaxy S8.

Если смартфон окажется успешным, то масштабное производство может быть запущено ко второй половине 2019 года. Также складных смартфонов может оказаться целая линейка.

Источник
Wall Street Journal
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy X

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